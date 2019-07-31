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تجربة قيادة أكثر تشويقاً مع "مازيراتي ليڤانتي" بفضل أنظمة المساعدة المتطورة

الأربعاء 31 يوليو 2019 06:16 م بتوقيت مسقط

تجربة قيادة أكثر تشويقاً مع "مازيراتي ليڤانتي" بفضل أنظمة المساعدة المتطورة

 

 

مسقط – الرؤية

 

ظهرت ليڤانتي للمرة الأولى في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات 2017 مع استراتيجية جديدة ومجموعة من الميزات التقنية الفائقة بما في ذلك عجلة القيادة الكهربائية وإضافة الوظائف النشطة الجديدة إلى الأنظمة المطوّرة أساساً لمساعدة السائق. وتتألق السيارة بتصميم تمتزج فيه خطوط الكوبيه مع المساحة الداخلية التي تتسع لخمسة أشخاص، مع تحقيق أفضل درجات الكفاءة في فئتها من حيث الديناميكا الهوائية مع معامل سحب لا يتخطى 0.31. وتتكامل التطورات التقنية والتصميم الديناميكي الملهم مع مصراع هواء كهربائي في شبك المقدمة.

ويتضمن تصميم المقصورة الداخلية مجموعة من الحلول المبتكرة التي تتناغم مع الطابع الرياضي الفاخر لسيارة ليڤانتي، وتركيز إضافي على لمسات الأناقة في تشطيبات "جران سبورت" الجديدة.

 

كما يتألق محرك مازيراتي V6 بشاحن توربيني مزدوج بأحدث تقنيات الحقن المباشر للوقود، والذي يشكل القلب النابض لسيارة ليڤانتي. وتولى قسم مجموعة نقل الحركة المتقدمة في مازيراتي عملية تصميم المحرك بالتعاون مع فريق تطوير مجموعة نقل الحركة في فيراري، وتم تصنيعه في مصنع فيراري في مارانيلو حصرياً لشركة مازيراتي.

ويمتاز هذا الجيل الجديد من المحركات المتوافقة مع معايير "يورو 6" بالقوة، ويمنح تجربة قيادة مشوقة وصديقة للبيئة بفضل وظيفة التشغيل والإطفاء التلقائية.

ويتضمن محرك مازيراتي V6 ذي الكفاءة العالية والذي يعمل بالبنزين شاحن توربيني مزدوج منخفض العطالة، ومنظمين مستمرين للكامات في كل رأس أسطوانة مع حقن للوقود بضغط عالٍ (200 بار).

وتعتبر ليڤانتي السيارة الوحيدة في فئتها المجهزة بتفاضل ميكانيكي محدود الانزلاق في المحور الخلفي. وباعتباره من السمات القياسية، يكفل هذا التفاضل تأمين قوة الجر الأمثل في مختلف ظروف القيادة. وتتيح ميزة القفل غير المتناظرة قفلاً بنسبة 25% تحت الضغط و35% عند التحرير.

 

 

 

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