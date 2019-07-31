طرازات "نيسان" بأسعار خاصة حتى 14 سبتمبر

مسقط – الرؤية

أطلقت نيسان عمان، من شركة سهيل بهوان للسيارات عرضا على كافة الطرازات التي يتم شراؤها للاستخدام الشخصي. حتى 14 سبتمبر. ويضمن عرض نيسان عمان العديد من المزايا القيمة ومن ذلك فائدة 0% للسداد حتى ثلاث سنوات أو 1.99% عند السداد على أقساط لمدة ست سنوات إلى جانب أقساط شهرية ميسرة وهدايا نقدية مضمونة حتى 4000 ريال عماني وخدمة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60,000 كلم وتأمين وتسجيل مجاني على طرازات معينة.

وقال متحدث أول باسم شركة سهيل بهوان للسيارات: في ظل توفر العديد من العروض القيمة في العرض الحالي، يمكن القول بأن هذا هو الوقت المثالي لشراء سيارات نيسان التي تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة في مختلف فئات السيارات الموجودة في السوق. كذلك سنواصل تزويد عملائنا الكرام بعروض خاصة تساعدهم في تحويل حلمهم إلى حقيقة. وللوفاء بالتزامنا بتلبية احتياجات العملاء وتجاوز مختلف التوقعات، قمنا بتصميم العديد من العروض المثيرة خلال العام".