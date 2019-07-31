108 فرق أهلية تستفيد من برنامج "الملاعب الخضراء"

مسقط – الرؤية

تعزيزاً لدوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالشباب والفرق الأهلية بالسلطنة، نظم بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، احتفالية كبرى بمناسبة الاحتفاء بالفرق الأهلية الخمسة عشر الفائزة ببرنامج "الملاعب الخضراء" لعام 2019م، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالعزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني، وبحضور الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وعدد من مسؤولي البنك وعدد من رؤساء الفرق الأهلية والشخصيات الرياضية ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

وشهد الحفل حضورًا واسعاً لعددٍ من ممثلي الفرق الأهلية التي فازت خلال السنوات الماضية، علماً بأن الفرق الأهلية التي استفادت من البرنامج منذ تدشينه في عام 2012 وصلت إلى 108 فرق يمثلون مختلف محافظات السلطنة، مما يؤكد نجاح البرنامج واهتمام الفرق الأهلية بالاستفادة من الفرص التي يقدمها البنك لهذه الفرق ولفئة الشباب.

وضمن فقرات الحفل ألقى أحمد بن عمر العجيلي، نائب مدير عام مجموعة التكنولوجيا ببنك مسقط كلمة أعرب فيها عن اعتزاز البنك بالنجاحات والإنجازات التي يحققها برنامج "الملاعب الخضراء" في مجال الاهتمام بالشباب العماني من خلال تعزيز دور الفرق الأهلية الرياضية في مختلف محافظات وولايات السلطنة والمشاركة في تعزيز البنية الأساسية للرياضة العمانية التي تساهم في تنمية وتطوير مهارات الشباب العماني وإيجاد بيئة رياضية صحية لممارسة مختلف الرياضات من جانبه قام المهندس عبدالعزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني، راعي الحفل، بتتويج الفرق الخمسة عشر الفائزة ضمن برنامج "الملاعب الخضراء" لعام 2019 وهي كما يلي: فريق غضفان الرياضي من ولاية لوى وفريق الاتفاق الرياضي من ولاية المضيبي وفريق فلج المشايخ الرياضي من ولاية جعلان بني بو حسن وفريق الحصن الرياضي من ولاية بهلاء وفريق سيجاء الرياضي من ولاية سمائل وفريق النسور الرياضي من ولاية منح وفريق فلج السديريين من ولاية ينقل وفريق العربي الرياضي من ولاية بدية والبريك الرياضي من ولاية الخابورة والرشيد الرياضي من ولاية سمائل وحدري بلاد الرياضي من ولاية الكامل والوافي والنسور الرياضي من ولاية السويق لتركيب نظام الإنارة لملعب الفريق، وفريق الفاو الرياضي من ولاية السويق وفريق المنتصر الرياضي من ولاية السويق وفريق شباب ودام الساحل الرياضي من ولاية المصنعة.