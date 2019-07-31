الأربعاء, 31 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

تعزيزا للبنية الأساسية للرياضة العُمانية

108 فرق أهلية تستفيد من برنامج "الملاعب الخضراء"

الأربعاء 31 يوليو 2019 05:38 م بتوقيت مسقط

108 فرق أهلية تستفيد من برنامج "الملاعب الخضراء"

 

مسقط – الرؤية

 

تعزيزاً لدوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالشباب والفرق الأهلية بالسلطنة، نظم  بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، احتفالية كبرى بمناسبة الاحتفاء بالفرق الأهلية الخمسة عشر الفائزة ببرنامج "الملاعب الخضراء" لعام 2019م، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالعزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني، وبحضور الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وعدد من مسؤولي البنك وعدد من رؤساء الفرق الأهلية والشخصيات الرياضية ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

  وشهد الحفل حضورًا واسعاً لعددٍ من ممثلي الفرق الأهلية التي فازت خلال السنوات الماضية، علماً بأن الفرق الأهلية التي استفادت من البرنامج منذ تدشينه في عام 2012 وصلت إلى 108 فرق يمثلون مختلف محافظات السلطنة، مما يؤكد نجاح البرنامج واهتمام الفرق الأهلية بالاستفادة من الفرص التي يقدمها البنك لهذه الفرق ولفئة الشباب.

وضمن فقرات الحفل ألقى أحمد بن عمر العجيلي، نائب مدير عام مجموعة التكنولوجيا ببنك مسقط كلمة أعرب فيها عن اعتزاز البنك بالنجاحات والإنجازات التي يحققها برنامج "الملاعب الخضراء" في مجال الاهتمام بالشباب العماني من خلال تعزيز دور الفرق الأهلية الرياضية في مختلف محافظات وولايات السلطنة والمشاركة في تعزيز البنية الأساسية للرياضة العمانية التي تساهم في تنمية وتطوير مهارات الشباب العماني وإيجاد بيئة رياضية صحية لممارسة مختلف الرياضات من جانبه قام المهندس عبدالعزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني، راعي الحفل، بتتويج الفرق الخمسة عشر الفائزة ضمن برنامج "الملاعب الخضراء" لعام 2019 وهي كما يلي: فريق غضفان الرياضي من ولاية لوى وفريق الاتفاق الرياضي من ولاية المضيبي وفريق فلج المشايخ الرياضي من ولاية جعلان بني بو حسن وفريق الحصن الرياضي من ولاية بهلاء وفريق سيجاء الرياضي من ولاية سمائل وفريق النسور الرياضي من ولاية منح وفريق فلج السديريين من ولاية ينقل وفريق العربي الرياضي من ولاية بدية والبريك الرياضي من ولاية الخابورة والرشيد الرياضي من ولاية سمائل وحدري بلاد الرياضي من ولاية الكامل والوافي والنسور الرياضي من ولاية السويق لتركيب نظام الإنارة لملعب الفريق، وفريق الفاو الرياضي من ولاية السويق وفريق المنتصر الرياضي من ولاية السويق وفريق شباب ودام الساحل الرياضي من ولاية المصنعة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 مارس 2017

بنك مسقط يواصل افتتاح الملاعب المعشبة الجديدة ضمن برنامج "الملاعب الخضراء"

المزيد

07 نوفمبر 2016

بنك مسقط يفتح باب التسجيل في برنامج الملاعب الخضراء للعام 2017

المزيد

03 فبراير 2016

بنك مسقط يعلن انتهاء التسجيل في برنامج "الملاعب الخضراء" لعام 2016

المزيد

29 مايو 2016

بنك مسقط يزيح الستار عن ملعب فريق العربي بولاية منح ضمن برنامج "الملاعب الخضراء"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توضيح من وزارة المالية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة

الاقتصاد - محلي

"عُمران" تحتفل بافتتاح "ضيافة أتانا الأشخرة" لتنمية قطاع السياحة الداخلية

الاقتصاد - محلي

"تقنية المعلومات" تدعم 649 سفيرا للسلامة المعلوماتية في مجال "الاختراق الأخلاقي"

الاقتصاد - محلي

تجديد الشراكة بين اتحاد كرة القدم و"عمانتل" لرعاية دوري أندية النخبة

رياضة - محلي

رؤية هلال ذي الحجة ممكنة بالمناظير .. الخميس

المحليات - أخبار

ارتفاع في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة