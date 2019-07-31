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ارتفاع في سعر نفط عمان

الأربعاء 31 يوليو 2019 01:25 م بتوقيت مسقط

ارتفاع في سعر نفط عمان

 

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر سبتمبر القادم، اليوم الأربعاء 65.28 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ (1.05) سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 63.78 دولار أمريكي.

 

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