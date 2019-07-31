لعـــــــوب

غزوان علي | العراق
أقــــــولُ الآه مِنْ كيدِ النِّساءِ
أنادي الــــويلَ ياربَّ السَّماءِ
***
تبعثرنــي عـــيونٌ ذاتُ فتــكٍ
وتقتلني شـــهيداً في دمـائي
***
وأرجو الوصلَ منها بعدَ صدٍّ
تلاشى في هـواهــا كبريائي
***
أنا في الحبِّ مذبوحٌ وريدي
قتيلٌ في الهوى باسمِ الوفاءِ
***
أنا في لهفتي أشعلتُ كـــوناً
وأحرقتُ النُّجومَ مع الفضاءِ
***
يذوبُ القلبُ شوقاً مِنْ وصالٍ
تموتُ الرُّوحُ مِنْ غيرِ اللّقاءِ
***
مُسيطـــرةً عليَّ بـــــلا قيودٍ
وظالمــــــةً إلى حدِّ الشَّقـاءِ
***
وتحلفُ بالـوعــودِ بلا وفاءٍ
وتخدعُني بميثاقِ الـــــولاءِ
***
وتأخذُني وترجعُني شــريدا
كمنْ تاهتْ خطاهُ في العَراءِ
***
وتبني لي قصوراً مِنْ ورودٍ
مزيَّنةً بنفحاتِ الدُّعــــــــــاءِ
***
وتظمئني إلى يــــوم التَّلاقي
وتسقيني الجحيمَ مع الهناءِ
***
لعــــوبٌ كــمْ تواصلُني بليلٍ
وعندَ الصُّبحِ تمعنُ بالجفاءِ