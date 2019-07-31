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رفيقُ الدرب

الأربعاء 31 يوليو 2019 10:07 ص بتوقيت مسقط

رفيقُ الدرب

 

عبد الرضــا عليّ | مسقط         

مهداة إلى أخي اللغوي الثبت الدكتور سعيد جاسم الزبيدي ((معارضةً أجاري بها قصيدته العصماء أخا عوف))

................               

    وتـسـألُني أبا زيـدٍ بلطـفِ

                          بما قـد كان من سـرِّ امِّ عوفِ

//

      فهل لي أنْ أُجيـبَ وأنتَ أدرى

                           بما قاسـيتَ من حـالٍ وظرفِ

//

     عرفتُـكَ كاشـفاً فطِناً مجيـباً

                             ولم أعرفْـكَ تَسـآلاً  لمخـفي

//

     ولكـنَّ الكبـيـرَ أبـا فـراتٍ

                          يـورِّي خادعـاً قصـفاً بعزفِ

      فكـانتْ أُمُّ عوفٍ خَـيرَ بـابٍ

                           ليمضيَ كاشفاً مـا كان يُخـفي

      نظامٌ شـنَّ فـي بغدادَ جَـوراً

                        وآذى الناسَ في عَـنَتٍ وخسفِ

//

      فلمْ يـرَ ثالـثُ النـهريـنِ إلاّ

                            رحيلاً عن أذى صَـلِفٍ وجِلْفِ

//

      فولَّى شـطرَ ميـسانٍ مسـيرأ

                           فكانَ لهُ ( علي الغربي) يُعَـفِّي⁽¹⁾

//

      كمـا أخـفتْ منافيـنا (تـباعاً)

                            رؤانا، ثـمَّ غـطَّتْـنا بسـجفِ

//

    لنا يا صـاحبي كُـتِبتْ نجـاةٌ

                           من الأزلامِ والبعـثِ المُسـفِّ

//

      أتذكرُ يـا رفـيقَ الـدربِ أنَّا

                           مشينا صوبَ موتٍ دونَ خوفِ

//

     فأخرجنا سـجيناً ذاتَ ليـل ٍ

                             وأحكمنا التمـوُّهَ والتـخـفِّي⁽²⁾

//

     من المشـفى أخذنـاهُ لبـيت ٍ

                            وعندَ الفجرِ عادَ وكانَ يُغْـفي

//

     وعُدنا ضاحكـينَ بشـأنِ قولٍ:

                           إذا عرفوا سنُـنتَفُ شرَّ نتـفِ

//

     أبا زيـدٍ رحيـلُ الـروحِ دان ٍ

                              فهذا القلـبُ أضنـاهُ بنـزْف ِ

//

     فعزفُ الناي باتَ خفيضَ صوتٍ

                           ومنخفضاً بدا  لحنـي وعزْفي

//

      فهل لي أنْ أرى وطني سعيداً

                           وهل لي أنْ أُعيدَ بناءَ سقْفي ؟

_______

هوامش:

⁽¹⁾ - يُعَفِّي = يستر، يخفي.

⁽²⁾- كان زميلنا المرحوم مزاحم أحمد البلداوي قد اختطفته المخابرات الصداميّة  من قاعة الامتحان في جامعة الموصل في العام 1982، ثمَّ حكم عليه بسبع سنوات، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، وبعد أربع سنوات تعرَّض إلى أزمةٍ قلبيّة حادة، فتمَّ نقله إلى مشفى قرب اتحاد الأدباء، لعلّ اسمه (ابن النفيس)، وحين تحسّنَ وضعه الصحيّ قليلاً اتصل بزوجه الشجاعة أمِّ أحمد، فبادرت هي واتصلت بنا، فخططنا لحملهِ ليلاً إلى بيته، وإعادته في الصباح الباكر إلى المستشفى، لأنّ الحارس الشخصي كان سكّيراً مدمناً ، وكان المرحوم مزاحم يغريه بالمال يوميّاً، فيتركه في الساعة الثامنة مساء، ويعود إليه في السابعة من صباح كلِّ يوم، فخطّطنا لنقله إلى داره مساءً، والعودة به إلى المشفى فجراً، ونجحنا في ذلك، وقد كتب عن مجازفتنا تلك الدكتور قصي الشيخ عسكر رواية أسماها بـ(( الساعة الثامنة والنصف مساءً)) وقد يطول الحديث في تفاصيلها.

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