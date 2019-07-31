زكريا الشيخ أحمد | شاعر سوري مقيم في ألمانيا
يشبه الأمر أن يعطى لكفيف
علب دهان متعددة الألوان
ليدهن بيتا اشتراه أو استأجره
و يستمتع بألوان البيت
مع قهوته الصباحية .
يشبه الأمر أن أن يهدى لأصم
أشهر السمفونيات العالمية
ليسترخي و يغرق في التأمل .
يشبه الأمر أن تكتشف بعد ساعتين
من الكلام عن همومك
ان من تحكي له أصم .
يشبه الأمر أن تنفق ما لديك من خيوط
في خياطة جراح الآخرين
و لا يتبق ما يكفي لخياطة جراحك .
يشبه الأمر أن يتوقف تنفيذ الإعدام بحقك
على أن تنطق بأي كلمة لا على التعيين
فلا تنطقها من فرط كآبتك .