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من فرط كآبتك

الأربعاء 31 يوليو 2019 10:06 ص بتوقيت مسقط

من فرط كآبتك

 

زكريا الشيخ أحمد | شاعر سوري مقيم في ألمانيا

 

يشبه الأمر أن يعطى لكفيف

علب دهان متعددة الألوان

ليدهن بيتا اشتراه أو استأجره

و يستمتع بألوان البيت

مع قهوته الصباحية .

 

يشبه الأمر أن أن يهدى لأصم

أشهر السمفونيات العالمية

ليسترخي و يغرق في التأمل .

 

يشبه الأمر أن تكتشف بعد ساعتين

من الكلام عن همومك

ان من تحكي له أصم .

 

يشبه الأمر أن تنفق ما لديك من خيوط

في خياطة جراح الآخرين

و لا يتبق ما يكفي لخياطة جراحك .

 

يشبه الأمر أن يتوقف تنفيذ الإعدام بحقك

على أن تنطق بأي كلمة لا على التعيين

فلا تنطقها من فرط كآبتك .

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