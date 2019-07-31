زكريا الشيخ أحمد | شاعر سوري مقيم في ألمانيا

يشبه الأمر أن يعطى لكفيف

علب دهان متعددة الألوان

ليدهن بيتا اشتراه أو استأجره

و يستمتع بألوان البيت

مع قهوته الصباحية .

يشبه الأمر أن أن يهدى لأصم

أشهر السمفونيات العالمية

ليسترخي و يغرق في التأمل .

يشبه الأمر أن تكتشف بعد ساعتين

من الكلام عن همومك

ان من تحكي له أصم .

يشبه الأمر أن تنفق ما لديك من خيوط

في خياطة جراح الآخرين

و لا يتبق ما يكفي لخياطة جراحك .

يشبه الأمر أن يتوقف تنفيذ الإعدام بحقك

على أن تنطق بأي كلمة لا على التعيين

فلا تنطقها من فرط كآبتك .