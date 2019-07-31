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لازلتِ باقية

الأربعاء 31 يوليو 2019 10:04 ص بتوقيت مسقط

لازلتِ باقية

 

المهدي الحمروني | ليبيا

 

للتي توارت في مثل

هذا الضحى

ذات ربيع مصادر

سلامٌ ورحمة

للطفلة الطاعنة

في الود

سقّاية الماء *

غارسةُ النعناع

مٌحِبّةُ أصدقائي

عاجنة التمر لصيامهم

خازنة البذور لتشكيل الأرض

للتي حبلت بي تسعاً

وحملت همومي

خمسةً وأربعين حولاً

وحملت بنيّ من بعدي

سلامٌ ورحمة

 

للتي جاهدتني

لأُؤمن بي

وتبسم من أُفّْي

وتُحلّق في السماء

على قولي

الكريم

 

حين أضاء السقم قسماتها

صبراً وشجاعة

وحين توجست خيفةً

على البلاد

بحدسٍ موتورٍ على

الأمن والأمان

لتلوذ بمفردة " الهناء "

كلازمة من قاموسها

الدارج والمسالم

هازئةً بما تسلل في

رأسها الطيب

من عطب خبيث

الآن أيقنت لماذا أزهر

النعناع بعدكِ

وصاف جدوله *

لأن ازهاره كانت تخجل

من لمستكِ الحنون

ولماذا فقد باب البيت الخلفي

نضارة نقوشه

ولماذا شاخت أترابك

في إثركِ

بسرعة مذهلة

لكنك لازلت باقية

ككل صباح في انتظاري

إلى السانية

إيقونةً في خيالي

بنفس المحيا الباسم

والتفاؤل الغض

والبسيط

في بال كل درب ألوف

إلى الحب

وذاكرة كل متن وارف

من بكاء

وتفاصيل كل هامش

للعفاف

وإيثار كل زهد عن

خصاصة

وصراط كل هدي ملهم

إلى الصلة

كنت تغفرين تأخري

في النوم

وكسلي في النهوض

وعقوقي الآبق بالسهر

بملامةٍ ودعاء

كنتِ فطرةً من بشاشة

وفرطًا من حنان

وتيمة من بهاء

ودون أخواتك جميعاً

ما عُلِّمتِ الشعر

ولم ينبغ لكِ

فرحلتِ كصغيرة

تخلو من الحكمة

ونبية لا تهجس بالنهايات

لأنك تسفحين الهموم

بدمع سخي

يُطهّر شائبة الحزن عنك

ويرسمك صبية للوحة الأبد

سلامٌ ورحمة

سلام ورحمة

هامش:

* سقّاية ماء : تعبير شعبي عن منتهى الطيبة

* يحصد النعناع كنبتة ورقية ويتوهم البعض أنه لايزهر لأنه يتكاثر بنقل الجذور التي تتمدد بسرعة ، وإزهاره يدل على إهمال حصاده

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