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تنظمه "الرؤية" تحت شعار "التزامات وطنية ومهنية"

انطلاق ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي في صلالة

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

انطلاق ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي في صلالة

صلالة - الرؤية 

 تفتتح اليوم بمدينة صلالة فعاليات ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي الذي تنظمه "الرؤية" بالتعاون مع شركة الرعاية الأولى ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019، تحت عنوان "الممارسات الإعلامية.. التزامات وطنية ومهنية" ويستمر يومين. ويرعى افتتاح الملتقى معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بمشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين والمختصين في مجال الإعلام الرقمي.

ويُناقش الملتقى في يومه الأول محورين رئيسيين، الأول بعنوان "تنظيم الإعلام الإلكتروني.. إشكاليات الحرية والرقابة" فيما يحمل المحور الثاني عنوان "الشائعات.. إستراتيجيات المواجهة وأسس بناء الرأي العام". كما يشتمل الملتقى في يومه الثاني على حلقتي عمل الأولى بعنوان "مهارات كتابة المحتوى الرقمي وإدراة وسائل التواصل الاجتماعي" بينما تتناول الحلقة الثانية "طرق التحقق من الأخبار الكاذبة".

 

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