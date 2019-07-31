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اختتام حلقة تطوير مهارات التسويق السمكي في بركاء

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

اختتام حلقة تطوير مهارات التسويق السمكي في بركاء

بركاء - الرؤية

اختتمت أمس في قاعة المحاضرات بسوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة فعاليات حلقة تدريبية لتطوير مهارات التسويق السمكي، ونظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بالوزارة. وتضمنت الحلقة أمس محاضرات علمية عن الأنظمة الحديثة في مجال جمع البيانات السمكية وتحليلها ومراقبة نظم الجودة في سلسلة الإنتاج السمكي. وشارك في الحلقة التدريبية التي استمرت ليومين موظفو سوق الجملة المركزي للأسماك من قسم عمليات التسويق وخدمات العملاء، وقسم مراقبة الجودة وحاضر في الحلقة عدد من المختصين من المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي ومركز ضبط جودة الأسماك ودائرة الإحصاء السمكي.

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