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التدريب على خدمة العملاء في "غرفة شمال الباطنة"

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

التدريب على خدمة العملاء في "غرفة شمال الباطنة"

صحار - الرؤية

اختتم فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة أمس ورشة للتدريب على خدمة العملاء بمشاركة 34 من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار توجه فرع الغرفة؛ لإكساب رواد ورائدات الأعمال المهارات الأساسية التي تمكنهم في إدارة مشاريعهم وتنمية مهاراتهم.

وقدّم الورشة التدريبية الدكتور علي بن صالح العجمي وتناول التعريف بمفهوم العملاء وأنماط العملاء وسلوكياتهم وتقديم نماذج لتطوير الاهتمام بالعملاء، وتحقيق الارتباط بين العميل والشركة، وأساليب التميز في التعامل مع العملاء، ومعالجة شكاوى العملاء بالإضافة إلى قياس الجودة من منظور العملاء.

ورعى تكريم المشاركين في الورشة عبدالله بن علي الشافعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة الذي أشار إلى أنّ القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية للسير قدمًا وتفعيل أهداف خطط التنمية المستدامة، لذلك جاء تنظيم هذه الورشة من باب المسؤولية التي يوليها فرع الغرفة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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