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تعزيز التعاون بين "ميناء صلالة" والمنطقة الحرة بالمزيونة

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

تعزيز التعاون بين "ميناء صلالة" والمنطقة الحرة بالمزيونة

صلالة – الرؤية

قام مسؤولون من المنطقة الحرة بالمزيونة، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، بزيارة ميدانية لميناء صلالة الذي يعد مركزا هاماً لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة، حيث يمتاز الميناء بموقع استراتيجي يطل من خلاله على محور دول المحيط الهندي والخطوط الملاحية الدولية.

وقال سعيد بن عبدالله البلوشي، القائم بأعمال مدير عام المنطقة إنّ الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الجهتين، والاستفادة من تجربة ميناء صلالة والخبرة التي اكتسبها منذ تأسيسه في المجالات المتعلقة بإدارة الحاويات والمناولة والتخزين لا سيما أنّ المنطقة تعمل في الوقت الراهن على مشروع إنشاء الميناء الجاف، والذي سيكون قيمة مضافة للحركة الاستثمارية والمستثمرين في المنطقة التي يتميز موقعها الاستراتيجي بسهولة دخول التجار والمتعاملين من جانب الجمهورية اليمنية وسهولة الإجراءات الجمركية لتخليص البضائع المتجهة للسوقين العماني واليمني.

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