"الغرفة" تشكل فريق عمل للمعارض العقارية بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية

مسقط - الرؤية

عقد فريق عمل المعارض العقارية في غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعه الأول بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة، وممثلي عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمعارض والمؤتمرات والتطوير العقاري.

وشكر سعادة رئيس الغرفة المؤسسات المشاركة على جهودها المبذولة نحو تعزيز الإستفادة من منظومة البنية الأساسية التي تمتلكها السلطنة خاصة فيما يتعلق بمشاريع التنويع الاقتصادي، مؤكدا أنّ مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من المنجزات الكبيرة التي ستعزز القطاع ويسهم في تشغيل الكوادر البشرية العمانية المؤهلة ويفعل العديد من القطاعات المرتبطة.

وتم تشكيل الفريق من لجنتي التطوير العقاري ولجنة المعارض وصناعة المؤتمرات والاجتماعات بالغرفة وممثلي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للترويج للاستثمار وتنمية الصادرات، ووزارة السياحة وإدارة العمليات بشرطة عمان السلطانية، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض، والطيران العماني، وشركة عمران، وصندوق الاستثمار العماني، وشهد الاجتماع اختيار زكريا بن سعيد الغساني رئيس لجنة المعارض وصناعة المؤتمرات والاجتماعات رئيسا للفريق.

وقال الغساني: جاءت فكرة إنشاء الفريق بهدف التعاون والعمل المشترك بين لجنتي المعارض وصناعة المؤتمرات والاجتماعات ولجنة التطوير العقاري للاستفادة من الإمكانيات، والفرص التي تمتلكها السلطنة ووجود البنية الأساسية المشجعة لتفعيل قطاع المعارض العقارية. ويشارك في عضوية الفريق كل المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهدف تسريع أعمال الفريق واستقطاب معارض عالمية متخصصة، وهو ما يتطلب تكاتف جهود كبيرة من جميع المؤسسات المعنية الحكومية والخاصة.

وهدف اللقاء إلى إيجاد الآليات المناسبة لاستدامة تنظيم المعارض العقارية في السلطنة من خلال إدارة الموارد المالية المحتملة لاستقطاب وتنظيم وإقامة المعارض العقارية المحلية والإقليمية والدولية في السلطنة، بما في ذلك جوانب الحوكمة والتدقيق، والمحافظة على العلاقة مع العارضين المحتملين المحليين والإقليميين والدوليين، وإيجاد قاعدة بيانات عن القطاع العقاري والمستثمرين العقاريين بالسلطنة فضلا عن المستثمرين الإقليميين والدوليين، والتنسيق الدائم مع العارضين والزوار والرعاة والداعمين لهذه المعارض، وإعداد وإصدار دليل إجراءات ينظم العلاقة بين أعضاء الفريق والجهات المختلفة ذات العلاقة في السلطنة، وغيرها من الأهداف الرامية لتفعيل دور المعارض في السلطنة.

كما تهدف الغرفة من خلال تشكيل الفريق إلى تفعيل قطاع المعارض وزيادة مساهمته في استقطاب المعارض العالمية وخاصة فيما يتعلق بقطاع المعارض العقارية المتخصصة، كما تم اختيار أعضاء الفريق من كل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع المعارض، وذلك من مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص والاستفادة من خبرات هذه الجهات والمؤسسات في استقطاب معارض عالمية متخصصة وذات جودة ونوعية.