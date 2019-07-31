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25 ألف ريال لـ 50 فائزا من مختلف ولايات السلطنة

بنك مسقط يجري سحبا مخصصا لولاء الزبائن ضمن برنامج "المزيونة" للادخار

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

بنك مسقط يجري سحبا مخصصا لولاء الزبائن ضمن برنامج "المزيونة" للادخار

مسقط – الرؤية
يواصل برنامج "المزيونة" للادخار لعام 2019 من بنك مسقط تحقيق نجاحات بارزة كأقوى وأفضل برنامج يساهم في تعزيز مفهوم التوفير والادخار في السلطنة، حيث تم استحداث جوائز خاصة لولاء الزبائن ضمن جوائز برنامج المزيونة بهدف تقديم الشكر والتقدير لزبائن البنك من خلال تقديم جوائز نقدية مثيرة، ولتعزيز نجاحات البرنامج أجرى بنك مسقط سحب ولاء الزبائن في فرع بنك مسقط بالخوض، بحضور عدد من مسؤولي البنك وزبائنه حيث تم السحب على 50 جائزة قيمة كل منها 500 ريال عماني موزعة على زبائن البنك في مختلف ولايات السلطنة.
وقالت هند بنت عبدالملك الصباغ، مدير إقليمي لفروع بنك مسقط في محافظة مسقط إنّ جوائز الولاء للزبائن تمّ استحداثها  ضمن جوائز برنامج "المزيونة" لهذا العام حيث سيتم إجراء 3 سحوبات ولاء الزبائن في هذا العام وسيحصل 50 زبونا على 500 ريال عماني في كل سحب مضيفة أنّ سحوبات ولاء الزبائن قد تمّ استحداثها ضمن إطار تقدير ولاء الزبائن وتعزيز مفهوم الادخار بين أفراد المجتمع حيث يتم توزيع هذه الجوائز للزبائن الذين لديهم حساب في بنك مسقط لمدة لا تقل عن 10 سنوات ويكون لديهم ما لا يقل عن 100 ريال عماني في حسابهم البنكي.
ودعت كافة زبائن البنك إلى تعزيز ثقافة الادخار خلال المرحلة المقبلة حيث إنّه كلما زاد الرصيد في الحساب كلما ازدادت فرص الفوز بالجوائز القيمة، حيث ستشهد الفترة المقبلة إجراء العديد من السحوبات المختلفة والمثيرة ومن بينها سحوبات الأعياد وغيرها من السحوبات ضمن برنامج "المزيونة" للتوفير.  
وكان بنك مسقط قد دشن برنامج "المزيونة" للادخار لعام 2019 بتخصيص جوائز مالية تصل إلى 10 ملايين ريال عماني لتشكل أكبر مجموع جوائز مالية تقدمها مؤسسة مالية بالسلطنة، وذلك بهدف تشجيع الجمهور على الادخار والتوفير. ويأتي البرنامج هذا العام بحلة جديدة، وذلك لأنه تم استحداث عددا من الجوائز المالية الجديدة في البرنامج مثل ولاء الزبائن وتحويل الراتب وشبابي وتم تخصيص جوائز كبرى في منتصف العام تساوي قيمة جوائز نهاية العام مع الإبقاء على بعض الجوائز المثيرة والمخصصة لفئات المجتمع بحيث يتم توزيع الجوائز على زبائن البنك في كافة محافظات السلطنة إذ تم استحداث جوائز مالية للاحتفاء بيوم الشباب ضمن حساب "شبابي" بحيث سيفوز 50 زبونًا، وسيحصل كل فائز على جائزة مالية قيمتها 500 ريال عماني.

 

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