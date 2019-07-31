سداد فواتير "أواصر" أكثر سهولة عبر تطبيق بنك ظفار

مسقط – الرؤية

عزز بنك ظفار حلول دفع الفواتير عبر تطبيقه، إذ أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق بنك ظفار للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال دفع فواتير أواصر مباشرة من التطبيق، ليكون بذلك أول تطبيق مصرفي يتيح لزبائن أواصر دفع الفواتير بكل سهولة ويسر.

وقال مروان الزدجالي، رئيس القنوات البديلة ببنك ظفار: نسعى في بنك ظفار بشكل دائم إلى تقديم الخدمات المصرفية المريحة لزبائننا الكرام والمقرونة بمستويات عالية من الأمان والحماية، ومن خلال التحديث سيتمكن زبائننا مستخدمو تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال الآن من دفع فواتير أواصر أينما كانوا وعلى مدار الساعة.

ويقدم بنك ظفار من خلال تطبيقه الحائز على عدد من الجوائز جملة من الخدمات الفورية التي تشمل، خدمة دفع الفواتير، وخدمة تعبئة رصيد الهاتف النقال، ودفع مستحقات البطاقة الائتمانية، وخدمة معرفة أقرب فرع وأجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، والتحويل الفوري للأموال إلى حسابات الطرف الثالث من بنك ظفار، وخدمة التحويل الفوري إلى أي مصرف آخر في السلطنة، كما يحتوي التطبيق على أسعار صرف العملات، وما يتميز تطبيق بنك ظفار عن غيره هو خدمة نقد بلا بطاقة إذ تتيح للزبائن الكرام إمكانية سحب مبالغ نقدية عبر أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك ظفار دون استخدام بطاقة فقط من خلال طلب الخدمة عبر التطبيق.

ويحرص البنك ضمن رحلة "معًا 2020" على تعزيز مكانته في القطاع المالي والمصرفي للسلطنة وأن يصبح أفضل بنك في الخليج من خلال تشجيع الابتكار وإثراء التجربة المصرفية للزبائن عبر المنتجات والخدمات المبتكرة، علاوة على توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، كما يسعى البنك لتحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك، وقد مكن ذلك بنك ظفار من تصدر قائمة أفضل البنوك في المنطقة.