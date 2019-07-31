"أوريدو" تدعم "بازار السبت" للأسر المنتجة في صلالة

صلالة – الرؤية

وقعت Ooredoo اتفاقية لمدة عامين مع جمعية بهجة العُمانية للأيتام، وموريا، الشركة الرائدة في تطوير أكبر المشاريع السياحية المتكاملة في عُمان، لتنظم وإقامة المعرض الأسبوعي "بازار السبت"، وذلك ضمن احتفالاتها بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لإطلاق قافلة Ooredoo الخير.

وتم تدشين البازار تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري، رئيس بلدية ظفار، وابتهاج بنت سالم اليافعية رئيسة جمعية بهجة العُمانية للأيتام، وبحضور عدد من أفراد المجتمع المحلي.

ويشكل المعرض، الذي سيُقام كل سبت خلال موسم الخريف، منصة مثالية لعرض المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة والمنتسبة لجمعية بهجة العُمانية للأيتام؛ لتطوير أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي. وتضم المعروضات حرفا يدوية، وملابس تقليدية، ومأكولات شعبية ومشغولات ومصنوعات وجميعها بأيدٍ عُمانية

ويأتي الدعم في إطار استراتيجية Ooredoo للمسؤولية الاجتماعية وانطلاقاً من حرصها على إيجاد منصة لدعم فئة الأيتام وعائلاتهم وتحسين جودة حياتهم. وتسعى الشركة إلى غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الأسر المنتجة وإيجاد مصدر دخل لغير القادرين على العمل والطامحين في تأسيس مشاريع تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع بشكلٍ عام.