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"الشرقية للطيران" توقع أول عقد لاستئجار "أيرباص عمودية"

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

"الشرقية للطيران" توقع أول عقد لاستئجار "أيرباص عمودية"

 

مسقط – الرؤية

وقَّعت شركة الشرقية للطيران التابعة لمجموعة محمد البرواني أوَّل عقد لها مع شركة MCC للطيران بجنوب إفريقيا لاستئجار طائرتين عموديتين من طراز أيرباص H125 . وتعد شركة الشرقية للطيران أوَّل شركة متخصصة في الطيران العمودي "المروحي" في السلطنة.

وقال الكابتن وافد جعفر، الرئيس التنفيذي للشرقية للطيران: نحن في المراحل النهائية من الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدني. وسنبدأ عملياتنا باستخدام طائرتين عموديتين من طراز أيرباص H125 سعة كلٍّ منهما خمسة ركاب بالإضافة إلى طيَّار. وسيجري استئجار الطائرتين في الوقت الراهن، على أن تقوم الشركة بشراء طائراتها العمودية الخاصة تماشيًا مع نمو الأعمال. كما نُجري حاليًّا محادثات عدة مع مختلف منظمي الرحلات السياحية والفنادق وشركات الطيران لتلبية احتياجات عملائهم. ولدعم وتطوير علامتنا التجارية وربط الجمهور العام بخدماتنا وعروضنا المختلفة، سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة قريبًا.

وقد تأسست الشرقية للطيران للمساهمة في دعم سوق السياحة في السلطنة، وتعتمد خدماتها على تنظيم الجولات السياحية ونقل السيَّاح إلى الوجهات السياحية المختلفة، إضافةً إلى توفير الخدمات اللوجستية. كما تتطلَّع الشركة إلى توفير خدماتها لتلبية متطلبات المناقصات المطروحة محليًّا أو من دول مجلس التعاون الخليجي.

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