سوق مطرح للأسماك على قائمة جائزة "آغا خان للعمارة"

مسقط – الرؤية

أعلنت جائزة الآغا خان للعمارة في جنيف قائمة المشاريع المرشحة لجائزتها المرموقة في دورتها لعام 2019، والتي تبلغ قيمتها المالية مليون دولار أمريكي. وضمت القائمة 20 مشروعاً فريدا ومتميزاً من أنحاء مختلفة من العالم، من بينها 9 مشاريع من 7 دول عربية هي سلطنة عمان وفلسطين، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وجيبوتي، والبحرين وقطر. ومن عمان ضمت القائمة مشروع سوق مطرح للأسماك.

ويقع السوق الجديد، الذي صممته شركة نوهيتا النرويجية - وهي واحدة من أهم الشركات المعمارية في العالم، ولديها رصيد كبير من المشاريع المتميزة التي حصدت العديد من الجوائز العالمية في مجال العمارة والبناء - على مقربة من سوق السمك الأصلي في مدينة مطرح بالعاصمة مسقط، والذي تمّ بناؤه عام 1960، وهو يمثل استمراراً لتقاليد التجارة وصيد الأسماك في المنطقة.

وقال المهندس المعماري روبيرت غرينوود من فريق العمل في المشروع: تمّ بناء السوق على نحو مشابه للمباني التقليدية في السلطنة، فهو عبارة عن هيكل بسيط يحتوي على مواد بسيطة للغاية، تمامًا مثلما هو عليه الحال في العمارة الموجودة ضمن مدينة مسقط بالكامل.

ومن أهم الخصائص التي يتميّز بها هذا المبنى استخدام أنظمة التهوية الطبيعية للحد من التلوث والحفاظ على البيئة من جهة وتوفير الطاقة من جهة أخرى. وقد تحوّل سوق مطرح للأسماك إلى منصّة فريدة وصرح معماري ملفت على الواجهة البحرية على طول الكورنيش الحيوي في مطرح، وتجاوز دوره التقليدي ليصبح بمثابة نقطة محورية لمجتمع مطرح، مستقطباً الجمهور المحلي والسياح في المدينة على حد سواء، في حين يعمل في الوقت نفسه على تعزيز السياحة وكمركز لصناعة صيد السمك المزدهرة في عمان، وهو يستحق دون شك أن يكون من بين المشاريع المرشحة لجائزة عالمية قديرة بحجم جائزة الآغا خان للعمارة.

وقال فرخ درخشاني، مدير جائزة الآغا خان للعمارة، إنّ السوق الجديد يسلط الضوء على تقاليد الصيد والتجارة في المنطقة، بينما يخدم أيضًا صناعة السياحة المتنامية في السلطنة.

ويشار إلى أنّ جائزة الآغا خان للعمارة واحدة من أقدم وأهم جوائز العمارة في العالم. وتأسست في عام 1977 من قبل صاحب السمو الآغا خان، بهدف تشجيع الأفكار الرائدة في مجالات العمارة والبناء التي تنجح في التصدي لاحتياجات وطموحات المجتمعات التي يكون للمسلمين وجود معتبر فيها. ومنذ انطلاقتها منذ 42 سنة مضت تلقى 116 مشروعاً الجائزة كما تمّ توثيق أكثر من 9000 مشروع بناء.