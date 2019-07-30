"abq" تستعد للعام الدراسي ببرنامج "اكتشف ذاتك"

مسقط – الرؤية

تستعد مدارس مجموعة abq لاستقبال العام الدراسي الجديد بمجموعة من المبادرات الأكاديمية التي تعنى برفع المستوى التحصيلي للطلبة، وتجويد عملية التعلم، ومن أهم تلك المبادرات برنامج "اكتشف ذاتك" المعد إعدادا أكاديمياً لإعداد جيل من المتعلمين الملمين بمجموعة من العلوم والمعارف ومهارات القرن الواحد والعشرين.

وقال همايون كبير الرئيس التنفيذي لمجموعة abq للتعليم: نؤمن في المجموعة بأن كل طفل من حقه أن يؤمن لنفسه مستقبلاً مشرقًا، لهذا نقوم على بلورة تلك الرؤية من خلال برنامج "اكتشف ذاتك" لنمكن أجيال المستقبل من مهارات القرن الواحد والعشرين على المستويين الأكاديمي والمهني.

وأضاف أن برنامج "اكتشف ذاتك" صمم لمدة ١٢ شهرًا على مرحلتين يتناول فيهما الطالب تعريفاً مهمًا بالمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين، ويعرفهم بكيفية اختيار مستقبلهم الوظيفي والإعداد والاستعداد له، إلى جانب توجيه من الإدارة والمدرسين وأولياء الأمور أنفسهم الذين نعدهم شريكا إستراتيجيا في البرنامج، وأدعو أولياء الأمور في مدراسنا الثلاث إلى متابعة مستجدات البرنامج من أجل أخذ التغذية الراجعة منهم ومواءمتها مع سير خطة البرنامج.

وقال الرئيس التنفيذي إن أولياء الأمور أحد الأركان الرئيسية المهمة في تنفيذ البرنامج وهم الجزء الرئيسي الذي لا غنى عنه في تشكيل مثل التعلم الضروري بصورة عامة، كما أن إضافتهم إلى البرنامج تسهم مساهمة فاعلة في التعريف بالبرنامج وإثراء الطلبة بالمعارف وتوجيههم التوجيه الأكاديمي والوظيفي الصحيحين.

ويشار إلى أنَّ تدشين البرنامج في وقت سابق في مدرسة عزان بن قيس العالمية، وحضر التدشين عددٌ من المهتمين والطلاب وأولياء الأمور والهيئة الأكاديمية والموظفين بمجموعة abq للتعليم.