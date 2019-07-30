"تحدٍ تجاري للأطفال" في "غرفة مسندم"

مسندم – الرؤية

تنفذ شركة أجيال الهمة ومكتب همتي لخدمات التدريب، ورش عمل بعنوان التحدي التجاري للأطفال في فرع الغرفة بمحافظة مسندم. وتقدم البرنامج أمل بنت خميس الجشمية مديرة "أجيال الهمة".

ويتضمن البرنامج ورش عمل للتدريب على تشكيل فريق تجاري وتحليل أفكار المشاريع التجارية المقترحة من قبل الأطفال وإنشاء الهوية التجارية، وتحديد متطلبات المشاريع وزيارة السوق لشراء مستلزمات المشروع، والعمل على صناعة لوحة المشروع، وإعداد التسعير وتجهيز المنتج، ومن ثمَّ بيعه في اللولو هايبر ماركت بخصب.

وتهدف ورش العمل إلى نشر ثقافة العمل التجاري بأسلوب ترفيهي وتعليم الطفل أساليب إنشاء مشروع تجاري وكيفية إدارة الأموال وتعلم مهارة بناء منتج والتعامل مع العميل.