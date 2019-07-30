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اتقافية تستمر لثلاثة مواسم

تجديد الشراكة بين اتحاد كرة القدم و"عمانتل" لرعاية دوري أندية النخبة

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:11 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

تواصل "عمانتل" مساندتها للقطاع الرياضي ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطنة في الدفع بمسيرة الرياضة العمانية والرقي بمستوى الرياضيين، من خلال المساهمة في رعاية مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تقام على أرض السلطنة.

ووقع طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" وسالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم أمس اتفاقية لتجديد رعاية دوري عمانتل لثلاثة مواسم رياضية قادمة، تبدأ من الموسم الرياضي ٢٠١٩/٢٠٢٠ والذي تنطلق منافساته الشهر القادم بمشاركة ١٤ ناديا رياضيا.

 

وقال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل: نحرص دائما على دعم الشباب وبناء قدراتهم وتطوير مواهبهم حيث تعد كرة القدم من أبرز الأنشطة الرياضية وتحظى بشعبية كبيرة، لذا كان التوجه أن نرعى هذا الجانب وأن نسهم في تعزيز حضور هذه اللعبة والدفع بها نحو التطور والتقدم، حيث كان لهذه الشراكة دور مهم في تطور الدوري المحلي واكتشاف المواهب الكروية وإتاحة الفرصة لهم لتمثيل السلطنة عبر المنتخبات الوطنية أو الاحتراف الخارجي.

ومن جانبه، عبر سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم عن سعادته بهذا النموذج الاستثنائي من الشراكة والتعاون لما فيه من مصلحة للمجتمع والممتد لعقد من الزمن، عملا خلالها الاتحاد وعمانتل جنباً إلى جنب لما فيه مصلحة الرياضة العمانية والدفع بها إلى الأمام. وذكر "نحتفل اليوم بتجديد الشراكة مع عمانتل لرعاية دوري كرة القدم لثلاثة مواسم قادمة، سنعمل من خلالها يداً بيد مع المعنيين سواء في عمانتل أو الشركاء الآخرين على الاستفادة من هذا الدعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الكثير من الأهداف التي نأمل أن تسهم في تحقيق إنجازات وطنية.

وتٌعّد رعاية دوري النخبة لكرة القدم لأندية السلطنة منذ الموسم الرياضي 2009/2008 وحتى الآن من أبرز صور هذا التعاون للمساهمة في الارتقاء بالعمل الرياضي والفرق الرياضية العمانية من خلال مشاركتها في العديد من المحافل والبطولات الرياضية على المستويين المحلي والدولي.

 

 

 

 

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