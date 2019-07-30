الرئيسي يلتقي كبير مستشاري "الدفاع البريطانية"

مسقط – الرؤية

استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العُمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس الفريق السير جون لوريمير كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط والوفد المُرافق له.

ورحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف البريطاني، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. وحضر المقابلة عدد من كبار الضباط بالبحرية السلطانية العمانية.

وقام كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط بزيارة إلى مقر مركز الأمن البحري، بحضور العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري واستمع إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.