كبير مستشاري "الدفاع البريطانية" في ضيافة النعماني

مسقط – الرؤية

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن مُحمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه أمس الفريق السير جون لوريمير كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق له.

وفي بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، ومن جانبه قدم الفريق السير جون لوريمير شكره وتقديره للسلطنة، وما من شأنه تعزيز أطر التعاون القائم بين السلطنة والمملكة المتحدة الصديقة.

وتم تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط الجانبين في كافة المجالات وتطويرها بمايحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.