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النبهاني يتبادل وجهات النظر مع كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية

الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:40 م بتوقيت مسقط

النبهاني يتبادل وجهات النظر مع كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية

 

مسقط – الرؤية

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس الفريق السير جون لوريمير كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط.

ورحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف البريطاني، كما تمَّ تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المقابلة العميد الركن عبدالعزيز بن عبد الله المنذري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط، والعميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري والملحقين العسكريين.

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