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زيارة ميدانية لمشروع مزرعة الشعاب الصناعية الأكبر بالشرق الأوسط

العوفي يتفقد سير العمل في المشاريع الزراعية والسمكية بالمصنعة والسويق

الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:38 م بتوقيت مسقط

العوفي يتفقد سير العمل في المشاريع الزراعية والسمكية بالمصنعة والسويق

 

المصنعة - الرؤية

 

تفقد معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية سير العمل في المشاريع الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية بولايتي المصنعة والسويق؛ وتأتي الجولة في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للقطاع الزراعي والسمكي.

والتقى معاليه بموظفي دائرة التنمية الزراعية ودائرة التنمية السمكية في ولاية المصنعة. وزار سوق الأسماك بالولاية، ودائرة التنمية الزراعية ودائرة التنمية السمكية بولاية السويق، بجانب تفقّده الأسواق السمكية والعيادة البيطرية وميناء الصيد البحري ومرافقه بالولاية.

واطلع معاليه أيضا على أعمال مشروع إنشاء مزرعة بحرية من الشعاب الصناعية في ولاية السويق؛ والتي تعد أكبر مزرعة على مستوى الشرق الأوسط ويبلغ طولها ٢٠ كيلومترا على خط الساحل وعلى أعماق تتراوح بين ١٥ إلى ٣٠ مترا.

يذكر أنّ المشروع يسهم بشكل مباشر في رفع المستوى المعيشي للصيادين من خلال تقليل تكاليف الصيد والجهد بتوفير الوقت في البحث عن مواقع صيد وافرة بأنواع مختلفة، وذات أهمية تجارية واقتصادية؛ ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على زيادة فرص العمل للمواطنين.

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