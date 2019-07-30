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بدء العمل في مجمع محاكم الرستاق الجديد.. الأحد

الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:37 م بتوقيت مسقط

بدء العمل في مجمع محاكم الرستاق الجديد.. الأحد

الرستاق - الرؤية

قام فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي، القائم بأعمال أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وخلفان بن ناصر المحرزي، نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم، وشامس بن علي الخروصي، مدير عام مساعد الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، بزيارة تفقدية إلى مجمع محاكم الرستاق الجديد، بحضور فضيلة الدكتور حمد بن خميس الجهوري، رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق، والفاضل سعيد الغشري، مدير أمانة سر محكمة الاستئناف بالرستاق، بهدف الوقوف على مدى جاهزية المبنى من كافة التجهيزات، استعدادا لبدء العمل في المجمع اعتبارا من الأحد المقبل.

ويأتي استكمال مجمع المحاكم في الرستاق، تنفيذا لسياسات مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الرامية إلى توفير بنية تحتية متطورة وعصرية للقضاء، بما يسهم في أداء مهامه على أكمل وجه، لخدمة مسيرة التنمية، وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.

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