الثلاثاء, 30 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

مبادرة لتكريم "توائم ٢٣ يوليو"

الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:35 م بتوقيت مسقط

مبادرة لتكريم "توائم ٢٣ يوليو"

 

 

مسقط – الرؤية

كرَّم المركز العُماني لخدمات رجال الأعمال (تساهيل) مواليد ٢٣ يوليو من التوائم في المستشفى السلطاني، حيث قدم الفريق المنظم بعض الهدايا التذكارية. وبالتعاون مع الشركة العمانية للترفيه العائلي (هابي لاند) في مسقط جراند مول كرم المركز التوائم الثلاثة مازن ومزنة ومزون سعود الحبسي.

وأعربت عائلة التوائم عن سعادتها وامتنانها بحفاوة التكريم وأشادت بحسن التنظيم وحثت التوائم وذويهم على التسجيل في المبادرة للمشاركة في الاحتفال بيوم النهضة والعيد الوطني المجيد ولتسليط الضوء على هذه الفئة المجتمعية وعرض تجارب أولياء الأمور والتحديات التي يواجهونها في تربيتهم وإبراز المواهب التي يتمتع بها التوائم.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 ديسمبر 2018

"الرؤية" تطلق مبادرة لتكريم الخطباء والوعاظ في عبري

المزيد

22 أبريل 2019

الحسني في "الملتقى الإعلامي": إطلاق مبادرة لتكريم تجارب شبابية تحتفي بالإنسان والقيم

المزيد

14 يونيو 2016

كلية الشرق الأوسط تطلق مبادرة مسرح الابتكار للأطفال.. 10 يوليو

المزيد

13 فبراير 2019

أول خليجية تلد 7 توائم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

رؤية هلال ذي الحجة ممكنة بالمناظير .. الخميس

المحليات - أخبار

ارتفاع في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

"هوانا صلالة" يطلق باقة من الفعاليات الترفيهية لإثراء تجربة زوار الخريف

عمان - سياحة عمان

المرهون: "سياحية ظفار" تسهم في إنجاح برامج المخيمات الكشفية والشبابية

عمان - سياحة عمان

أنشطة توعوية متنوعة ضمن فعاليات المعرض المروري الثالث في "صلالة جاردنس مول"

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة