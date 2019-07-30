مبادرة لتكريم "توائم ٢٣ يوليو"

مسقط – الرؤية

كرَّم المركز العُماني لخدمات رجال الأعمال (تساهيل) مواليد ٢٣ يوليو من التوائم في المستشفى السلطاني، حيث قدم الفريق المنظم بعض الهدايا التذكارية. وبالتعاون مع الشركة العمانية للترفيه العائلي (هابي لاند) في مسقط جراند مول كرم المركز التوائم الثلاثة مازن ومزنة ومزون سعود الحبسي.

وأعربت عائلة التوائم عن سعادتها وامتنانها بحفاوة التكريم وأشادت بحسن التنظيم وحثت التوائم وذويهم على التسجيل في المبادرة للمشاركة في الاحتفال بيوم النهضة والعيد الوطني المجيد ولتسليط الضوء على هذه الفئة المجتمعية وعرض تجارب أولياء الأمور والتحديات التي يواجهونها في تربيتهم وإبراز المواهب التي يتمتع بها التوائم.