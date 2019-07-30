حملة توعوية للوقاية من "الإيدز" في صلالة

صلالة – الرؤية

تواصل الحملة التوعوية "معًا من أجل الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسب.. الإيدز" نشاطها ضمن فعاليات ومناشط الركن الصحي بمركز بلدية ظفار الترفيهي. ويُقدم المادة العلمية للحملة سالم بن علي الخروصي ممرض متخصص أول ومرشد نفسي لمرض الإيدز بمجمع السويق الصحي، على مدى أسبوع.

وتهدف الحملة إلى التعريف بمرض " الإيدز" وطرق انتقاله ومسبباته وكيفية علاجه وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة حول المرض (الوصمة الاجتماعية) من خلال نشر الإرشادات التثقيفية والمعلومات الصحيحة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بمخاطر انتشار المرض وكيفية الوقاية منه.

وشملت الحملة عددا من الجهات بالمجتمع المحلي والمساجد حيث ألقيت المحاضرة في مستشفى السلطان قابوس وجامع السلطان قابوس وجامع الشيخة سلمى بولاية طاقة وجامعي الهدى والحداد بمدينة صلالة، كما اشتملت الحملة على تقديم محاضرة في المخيم الكشفي الدائم بسهل آشور إضافة إلى محاضرة بمسرح البيت التراثي بالمهرجان.

وقدم الناشط سالم الخروصي خلال الحملة نماذج وقصص واقعية وأرقام محلية وعالمية عن المصابين وتجارب شخصية لمتعايشين مع المرض بهدف تفنيد المعلومات المتعلقة بطرق انتشار المرض.

ويشارك قسم مكافحة الأمراض المعدية (برنامج مكافحة الإيدز) بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار يوميا بزاوية توعوية في الركن الصحي بمركز البلدية الترفيهي في مهرجان صلالة السياحي ويقدم خدمات الفحص المجاني وتوزيع مطويات ومنشورات توعوية حول مرض نقص المناعة المكتسب.