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ندوة للتوعية بالغذاء الصحي المتوازن في صلالة

الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:34 م بتوقيت مسقط

ندوة للتوعية بالغذاء الصحي المتوازن في صلالة

 

 

صلالة - العمانية

 

افتتحت أمس بمدينة صلالة ندوة توعوية حول سلامة الغذاء بعنوان "الغذاء الصحي المتوازن وعلاقته بالصحة البدنية"، وتنظمها الجمعية العمانية لحماية المستهلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م وتستمر ليومين. ورعى افتتاح الندوة سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية بحضور عدد من المسؤولين والمختصين بسلامة الغذاء.

وألقى الدكتور أنور بن محمد الرواس نائب رئيس الجمعية العمانية لحماية المستهلك كلمة تحدث فيها عن أهمية التوازن الغذائي للوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة والحماية من أضرار السمنة وتجنب الإفراط والتبذير في المأكل والمشرب.

وأضاف أن قضية توازن الغذاء وسلامته تعتبر منظومة صحية وإنسانية متكاملة، مشيراً إلى أهمية التثقيف الغذائي واتباع القواعد العلمية لموازنة حاجة واستهلاك الجسم من الطعام والشراب.

يذكر أن الندوة تتناول4 محاور أساسية الأول هي فوائد الغذاء الصحي للجسم وإرشادات الغذاء الصحي وأهمية الغذاء المتوازن والرياضة لصحة الإنسان وانتشار الأمراض ونوعية الغذاء.

وتهدف الندوة إلى تعريف المستهلكين بأهمية النظام الصحي وفوائده والغذاء المتوازن وعلاقته بالنشاط البدني للوقاية من الأمراض بالإضافة إلى تقديم إرشادات حول النظام الغذائي الصحي للحفاظ على صحة الجسم والتعرف على بعض أصناف الغذاء الصحي التي تساعد على تحسين وظائف الجسم وتقوية مناعته.

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