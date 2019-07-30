برامج سياحية وأنشطة تطوعية في المخيم الكشفي الخليجي بظفار

صلالة – الرؤية

تتواصل فعاليات ومناشط وبرامج المخيم الكشفي الخليجي لمرحلة الكشاف المُتقدم الذي تنظمه المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى 4 أغسطس تحت شعار "الكشفية.. والتنمية المستدامة"، بمشاركة 350 كشافا من السلطنة والإمارات والسعودية والكويت وقطر واليمن والأردن،على أرضية المخيم الكشفي الدائم بسهل جبل آشور بمُحافظة ظفار.

وشهد المخيم أمس عدداً من الفعاليات والأنشطة منها برامج السياحة الكشفية تحت شعار (اكتشف عُمان)، حيث زار الكشافة المشاركون عددا من المعالم السياحية في المحافظة ومنها عين أثوم وعين آرزات وأرض اللبان وتوجه الجميع بعدها إلى سهل أتين. ونفذ الكشافة أعمالاً تطوعية بالتعاون مع بلدية طاقة والمديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية ومركز العلوم والتكنولوجيا، ونفذت بولاية صلالة ورشة الدفاع المدني بالتعاون مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار، إلى جانب إقامة جلسة تفاعلية حول مشروع رفد داخل المخيم.

وقدم القائد أمير بن المر الإسماعيلي ورشة تفاعلية بعنوان (الكشافة والتمنية المستدامة)، كما قدم القائد يعقوب بن سليمان العاصمي من محافظة الداخلية جلسة تفاعلية تناولت الصحة الجيدة وأضرار التدخين. وقدم القائد فلاح بن خليفة الهنائي عضو لجنة البرامج جلسه تفاعلية بعنوان (الكشفية وبناء الإنسان).

وشهدت المسابقات الرياضية والفكرية والترويحية على أرض المخيم الكشفي بسهل جبل آشور منافسات قوية بين المشاركين من المخيمات الفرعية.