غدا.. فتح باب التسجيل في مسابقة "اقرأ للناشئة"

مسقط - الرؤية

يُنظم مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم للعام العاشر على التوالي مسابقة "اقرأ للناشئة"، غدا، وذلك ضمن برامج المبادرات المجتمعية التـي يُنفذها المركز للتوعية بأهمية القراءة في حياة الإنسان كونها الطريق للوصول إلى مجتمع معرفي محب للقراءة والاطلاع.

وتهدف المسابقة إلى غرس مفاهيم القراءة لدى الناشئة وحثهم على ارتياد المكتبات وترسيخ مبادئ وقيم المواطنة الصالحة، وبث الثقافة والهوية الوطنية والتعريف بالأعلام والموروثات الحضارية والقيم والعادات الأصيلة، كما تعمل المسابقة على تنمية ميول واتجاهات الناشئة نحو القراءة والمطالعة الحُرة.

وباب التسجيل مفتوح عبر تعبئة الاستمارة إلكترونيًا على رابط المسابقة، وآخر موعد للتسجيل 10 أكتوبر. وتقوم فكرة المسابقة في نسختها العاشرة على تقسيم المتسابقين إلى 3 مستويات، وتقتصر المشاركة على العمانيين فقط وكلُ مستوى له نمطٌ خاصٌ بالتنافس، وعلى المتسابق أن يشارك في مستوى واحد.

وسيجري استلام أعمال المسابقة عن طريق البريد الإلكتروني أو تسليمها يدوياً في أحد مراكز المسابقة وعلى المشارك أن يلتزم بإحدى الطريقتين. وتقتصر المشاركة في المسابقة هذا العام على عشرة مراكز موزعة على ست محافظات وهي مسندم وشمال الشرقية والظاهرة وشمال الباطنة والبريمي وظفار.

يقوم المشارك في المستوى الأول للصفوف من الخامس إلى السادس مواليد (2008-2009م) بقراءة كتاب واحد بحيث لا يقل عدد صفحاته عن 15 صفحة وتلخيص الكتاب في الاستمارة المخصصة لكل مستوى. والمستوى الثاني للصفوف من السابع إلى التاسع مواليد (2005-2007م) يقوم المشارك بقراءة كتابين بحيث لا يقل عدد صفحات الكتاب الواحد عن 20 صفحة وتلخيص كل كتاب في الاستمارة المخصصة لكل مستوى. وفي المستوى الثالث للصفوف من العاشر إلى الحادي عشر مواليد (2003-2004م) يقوم المشارك بقراءة ثلاثة كتب بحيث لا يقل عدد صفحات الكتاب عن 30 صفحة وتلخيص كل كتاب على الاستمارة المخصصة لكل مستوى.