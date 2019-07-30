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تفتيش زراعي على مدار الساعة بميناء صحار

الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:32 م بتوقيت مسقط

تفتيش زراعي على مدار الساعة بميناء صحار

 

الرؤية - قصي الرحبي

تحتفل شركة هيتشسون صحار "المديرة لأعمال ميناء صلالة"، اليوم، بتوقيع اتفاقية خدمات التفتيش الزراعي على مدار الساعة، وذلك في فندق دبليو- مسقط، تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية.

وتُعد الشركة المستثمر والمطور الرائد في عمليات الموانئ في 52 ميناء وتغطي 27 دولة، وتأتي الاتفاقية تعزيزا لأهمية ميناء صحار كموقع استراتيجي للمنتجات خاصة في قطاع الأغذية والزراعة، حيث يتيح الوصول إلى أكثر من 3.5 مليار مستهلك في منطقة الخليج سواء عن طريق الجو أو البر أو البحر.

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