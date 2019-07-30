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مجمع صناعات غذائية في صلالة بـ 35 مليون دولار

الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:31 م بتوقيت مسقط

مجمع صناعات غذائية في صلالة بـ 35 مليون دولار

مسقط – العمانية

وقعت المنطقة الحرة بصلالة أمس اتفاقية حق الانتفاع لإنشاء مجمع للصناعات الغذائية باستثمار أجنبي مباشر وشراكة من القطاع الخاص العماني، بتكلفة استثمارية بلغت ٣٥ مليون دولار أمريكي.

وأكد علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة أهميّة المشروع الاستثماري في مجال الأمن الغذائي الذي سيساهم في توفير أكثر من 200 فرصة عمل مباشرة. موضحا أنّ المصنع سيستخدم تقنيات أوروبية حديثة عالية الجودة وصديقة للبيئة مما سيعزز من صادرات السلطنة غير النفطية.

وتقدم المنطقة الحرة بصلالة العديد من المزايا والحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات المتعددة الجنسيات التي تضمن الأمان والربحية وسهولة ممارسة الأعمال للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للسلطنة، وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين.

 

 

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