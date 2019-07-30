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"حماية المستهلك" بظفار تشارك في التوعية المرورية

الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:30 م بتوقيت مسقط

"حماية المستهلك" بظفار تشارك في التوعية المرورية

صلالة - الرؤية

شاركت إدارة حماية المستهلك بظفار في فعاليات اليوم المفتوح لموظفي شؤون البلاط السلطاني، وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، تحت رعاية سعادة الشيخ سعيد بن هلال بن علي الخليلي رئيس التخطيط وشؤون الموارد البشرية.

وتمثلت مشاركة الإدارة بمعرض توعوي حول السلامة المرورية، تضمن نماذج من الإطارات الجديدة والمستعملة للتعريف بكيفية التفريق بينها، وتوضيح طريقة التعرّف على تاريخ صنع الإطار، وعرض مجموعة من قطع الغيار الأصليّة والمقلدة لصفائح مكابح السيارات لتوعية الجمهور بتأثيرها المباشر على زيادة الحوادث على الطريق. وخلال المعرض تمّ التعريف بالقرار 257/2015 الخاص بحظر بيع وتداول الإطارات المستعملة. وتأتي المشاركة تزامنا مع الفعاليات التوعوية التي تنفذها الإدارة خلال موسم خريف صلالة السياحي 2019م لنشر الوعي الاستهلاكي السليم.

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