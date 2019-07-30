اعتماد مؤسسي للكلية العلمية للتصميم

مسقط - الرؤية

أعلنت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي نتيجة التقييم النهائي للكلية العلمية للتصميم، بحصول الكلية على الاعتماد الكامل مقابل المعايير المؤسسية بعد استيفاء جميع المعايير المطلوبة من الهيئة.

وسيقوم سعادة الدكتور عبدالله الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي يرافقه الدكتور سالم الرضوي الرئيس التنفيذي للهيئة بزيارة إلى الكلية العلمية للتصميم صباح غد الخميس، وذلك للالتقاء برئيس وأعضاء من مجلس الأمناء ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعميدة الكلية؛ بهدف تسليم شهادة الاعتماد.