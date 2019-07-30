سوق مسقط يربح 4 نقاط .. وصافي الاستثمار غير العماني ينخفض 22 ألف ريال

الرؤية – عذراء البكاري

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق، أمس، إلى مستوى3755 نقطة تقريبا؛ وربح 4 نقاط، بنسبة 150.1 في المئة مقارنة مستوى إغلاقه السابق. وارتفع مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبًا ليصل إلى 3995 نقطة. وشهدت جلسة أمس انخفاضا في قيم التداول إلى 1.692 مليون ريال بنسبة انخفاض 34 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى نحو 2.5 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.064 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.38 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 290 ألف ريال وبنسبة 17 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 312 ألف ريال وبنسبة 18 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 22 ألف ريال عماني وبنسبة 1 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6104 نقاط مرتفعا 15 نقطة وبنسبة 0.11 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4455 نقطة مرتفعا 16 نقطة وبنسبة تغير 0.35 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1838 نقطة منخفضا نقطتين وبنسبة تغير 110. في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 517 نقطة منخفضا 0.91نقطة وبنسبة 180. في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 38 شركة، ارتفعت منها 12 شركة وانخفضت 9 شركات، فيما استقرت أسعار 17 شركة، وتم التداول في 13,6 مليون سهم، بعدد صفقات 572 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 25 في المئة. وتصدر سهم الأسماك العمانية قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.088 ريال وبنسبة صعود 9 في المئة، فيما حل سهم العمانية لخدمات التمويل في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.081 ريال وبنسبة تغير 9 في المئة. واعتلى سهم عمان للاستثمارات والتمويل صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 409,860 مليون ريال وبنسبة 24 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 3,642,466 سهم وبنسبة 27 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 1 مليون ريال وبنسبة 83 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 220 ألف ريال وبنسبة 13 في المئة. وبلغ شراء العرب 21 ألف ريال وبنسبة 1 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 48 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين مليون ريال وبنسبة 82 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 17 ألف ريال وبنسبة 1 في المئة، وبلغ بيع العرب 20 ألف ريال وبنسبة واحد في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 274 ألف ريال وبنسبة 16 في المئة.