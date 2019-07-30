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كلية الشرق الأوسط تستضيف كروية البعثات

الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:15 م بتوقيت مسقط

 

مسقط – الرؤية  

تنطلق بعد غد الجمعة منافسات النسخة الثانية لكروية البعثات، التي يشارك بها طلاب البعثات التعليمية في الخارج، وتنظم البطولة جمعية الطلبة العمانيين في مدينة ليفربول الإنجليزية بالتعاون مع كلية الشرق الأوسط.

وكانت النسخة الأولى من البطولة قد حققت نجاحا كبيرا على المستويين الفني والتنظمي، إذ شارك فيها 16 فريقا من مختلف دول الابتعاث مثل بريطانيا وإيرلندا وأمريكا وبولندا والنمسا، كما شهدت مواجهاتها منافسة محتدمة توجّ إثرها فريق جامعة كنتاكي باللقب فيما حلّ فريق ليفربول وصيفا.

ومن المقرر أن تقام النسخة الثانية على ملاعب كلية الشرق الأوسط، وتسمتر لمدة يومين بمشاركة 16 فريقا من مختلف دول الابتعاث، ومن المتوقع أن تُحظى المسابقة بحضور جماهيري لافت من طلاب الكلية المتستضيفة للحدث.

وحول البطولة قال ماجد البلوشي رئيس اللجنة المنظمة أنّ اللجنة اتخذت كافة الإجراءات لضمان نجاح البطولة وتحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها، مضيفا أنّ اللجنة جهّزت الملاعب والمرافق وشكّلت اللجنة الفنية، وحددت لجنة الحكام واللجنة الطبية. وأشار البلوشي إلى أنّ الكلية تسعى لتعزيز الروابط الأخوية بين الطلاب المبتعثين للخارج من مختلف دول العالم، وتسهيل سبل التواصل بين مختلف الجمعيات الطلابية لدول الابتعاث.

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