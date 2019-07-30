الثلاثاء, 30 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

رؤية هلال ذي الحجة ممكنة بالمناظير .. الخميس

الثلاثاء 30 يوليو 2019 04:17 م بتوقيت مسقط

رؤية هلال ذي الحجة ممكنة بالمناظير .. الخميس

مسقط – العمانية

أوضحت الحسابات الفلكية التي أجرتها دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حول رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ أنَّه في حال صفاء الجو غدا الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ الموافق 1 أغسطس 2019م ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ ممكنة بالمناظير الفلكية وصعبة بالعين المجردة في سماء السلطنة.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للمشاركة في تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، والاتصال - في حال رؤيته – بأرقام الهواتف المعلن عنها للولاة والقضاة.

وسيكون القمر في مرحلة الاقتران يوم الخميس عند الساعة السابعة واثنتي عشرة دقيقة (07:12) صباحا بالتوقيت المحلي للسلطنة، وسينزل عند الساعة السابعة وسبع عشرة دقيقة (07:17) مساءً، وتغرب الشمس عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة (06:50) مساءً، أي أن القمر سينزل بعد غروب الشمس بحوالي 28 دقيقة، ويبعد عن الشمس بمقدار 7 درجات، وعلى ارتفاع 6 درجات عن الأفق الغربي، وتبلغ شدة إضاءته 0.40% وتكون الشمس في برج السرطان منزلة النثرة والقمر في برج السرطان منزلة الطرف.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 سبتمبر 2015

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة .. وعيد الأضحى الخميس بعد القادم

المزيد

22 أغسطس 2017

ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.. و"عرفات" الخميس 31 أغسطس

المزيد

21 أغسطس 2017

تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية

المزيد

30 يوليو 2019

السعودية: تحري هلال ذي الحجة .. الخميس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

رؤية هلال ذي الحجة ممكنة بالمناظير .. الخميس

المحليات - أخبار

ارتفاع في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

"هوانا صلالة" يطلق باقة من الفعاليات الترفيهية لإثراء تجربة زوار الخريف

عمان - سياحة عمان

المرهون: "سياحية ظفار" تسهم في إنجاح برامج المخيمات الكشفية والشبابية

عمان - سياحة عمان

أنشطة توعوية متنوعة ضمن فعاليات المعرض المروري الثالث في "صلالة جاردنس مول"

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة