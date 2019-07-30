رؤية هلال ذي الحجة ممكنة بالمناظير .. الخميس

مسقط – العمانية

أوضحت الحسابات الفلكية التي أجرتها دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حول رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ أنَّه في حال صفاء الجو غدا الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ الموافق 1 أغسطس 2019م ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ ممكنة بالمناظير الفلكية وصعبة بالعين المجردة في سماء السلطنة.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للمشاركة في تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، والاتصال - في حال رؤيته – بأرقام الهواتف المعلن عنها للولاة والقضاة.

وسيكون القمر في مرحلة الاقتران يوم الخميس عند الساعة السابعة واثنتي عشرة دقيقة (07:12) صباحا بالتوقيت المحلي للسلطنة، وسينزل عند الساعة السابعة وسبع عشرة دقيقة (07:17) مساءً، وتغرب الشمس عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة (06:50) مساءً، أي أن القمر سينزل بعد غروب الشمس بحوالي 28 دقيقة، ويبعد عن الشمس بمقدار 7 درجات، وعلى ارتفاع 6 درجات عن الأفق الغربي، وتبلغ شدة إضاءته 0.40% وتكون الشمس في برج السرطان منزلة النثرة والقمر في برج السرطان منزلة الطرف.