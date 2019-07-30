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قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الثلاثاء 30 يوليو 2019 03:41 م بتوقيت مسقط

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

مسقط – الرؤية

أعلنت "العمانية لخدمات الطيران" أن فندق "جولدن توليب" السيب، سيكون خارج الخدمة بعد تاريخ 31 يوليو الجاري، وذلك لإعادة الاستفادة من أرض الفندق في مشاريع مستقبلية تستهدف النهوض بقطاع ضيافة الطيران خلال الفترة القادمة وذلك وفق استراتيجية ورؤية واضحة تتوافق مع المنظومة المتكاملة لقطاعي الطيران والسياحة في السلطنة.

ويعد فندق جولدن توليب السيب (الذي كان يعرف سابقًا باسم نوفوتيل السيب مسقط) من أقدم فنادق العاصمة مسقط والذي تم تأسيسه في عام 1984م من قبل المجموعة المتخصصة في قطاع الضيافة العالمية "أكور للفنادق".

 وفي عام 2004م بدأت مجموعة فنادق جولدن توليب للضيافة بإدارة وتشغيل الفندق وأطلقت عليه اسم فندق جولدن توليب بأشراف من وزارة التجارة والصناعة.

وفي عام 2009م تم نقل ملكية الفندق إلى الطيران العماني، حيث استطاع أن يصنع لنفسه مكانةً خاصة بفضل مستوى الضيافة المتميزالذي اشتهر بها. وفي فبراير 2018م تم الإشراف عليه من قبل العمانية لضيافة الطيران وهي إحدى شركات العمانية لخدمات الطيران، وتعمل الشركة على تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي وضعتها العمانية لخدمات الطيران للتوسع في تقديم خدمات الإقامة الفندقية ذات الجودة العالية وتوفيرمزايا وتقنيات عصرية مبتكرة في قطاع الضيافة والذي سوف تترجم الدورالاستراتيجي التي تقوم به الشركة في صناعة وجهات وتطويراصول ضيافة مستدامة تلعب دوراً رئيسياً في دعم خطط التنويع الاقتصادي وتوفير بيئة اسثمارية إيجابية لقطاع الضيافة في السلطنة .

ويعمل في هذا الفندق حوالي 129 موظفا من بينهم 51 من الكفاءات الوطنية المجيدة وبخبرات عمل طويلة في خدمات الضيافة، والذين ساهموا بانتمائهم وعملهم الجاد في بناء هوية العمانية لضيافة الطيران المميزة. ومع انتهاء خدمة هذا الفندق، تضافرت جهود العمانية لخدمات الطيران من أجل إيجاد فرص عمل مستدامة لموظفي الفندق وذلك من خلال التعاون مع وزارة القوى العاملة والمجموعة العمانية للطيران، حيث تم توفير وظائف في العمانية لخدمات الطيران والشركات التابعة لها لما يقارب 60 موظفاً حسب اختصاصاتهم وإمكانياتهم الوظيفية، شمل هذا العدد جميع الموظفين العمانيين، إضافة لعدد من الموظفين العمانيين الذين بلغوا سن التقاعد، فقد تمت إحالتهم للتقاعد بالتراضي وبناءً على طلبهم والذي بلغ عددهم 5 موظفين. كما حصل عدد 33 موظفاً من أصحاب الخبرات الطويلة في مجالات الفندقة المختلفة على فرص عمل بفنادق مختلفة داخل السلطنة بالتنسيق مع إدارة الفندق.

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