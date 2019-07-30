لأول مرة .. السماح للسعوديات بتقلد وظيفة جديدة

تسعى المملكة العربية السعودية إلى توسع في تمكين المرأة من دخول سوق العمل بوظائف كانت محرمة عليها من قبل.

وأعلنت وزارة العدل السعودية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى "كاتب عدل" على المرتبة السابعة، للعمل ككاتبات عدل بمختلف مناطق المملكة.

​وقالت الوزارة إن التقديم للوظائف سيعلن عنه ابتداء من اليوم الثلاثاء لمدة أسبوع، حسب الشروط ذات الصلة، وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، وجه بإتاحة توظيف المرأة في وظيفة "كاتب عدل"، للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

وتعيش المرأة السعودية فترة ذهبية بدأت بالسماح لها بقيادة السيارة، ودخولها سوق العمل، وتعيين أول سفيرة (امراة) في تاريخ المملكة، وتؤكد رؤية السعودية 2030 على تمكين حقيقي للمرأة السعودية في سوق العمل.