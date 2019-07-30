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ارتفاع في سعر نفط عمان

الثلاثاء 30 يوليو 2019 12:46 م بتوقيت مسقط

ارتفاع في سعر نفط عمان

 

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر سبتمبر القادم، اليوم الثلاثاء 63.78 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ (40) سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 63.38 دولار أمريكي.

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