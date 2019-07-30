الثلاثاء, 30 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

الثلاثاء 30 يوليو 2019 12:42 م بتوقيت مسقط

انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار تدفق وانتشار السحب على معظم محافظات السلطنه مع فرص لأمطار متفرقة، ونشاط سحب الخريف مع تساقط الرذاذ على سواحل وجبال محافظة ظفار

وأشارت "الأرصاد" إلى تواجد مؤشرات جيدة بنشاط التكونات المحلية وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة في فترة مابعد الظهيرة اليوم على مناطق جبال الحجر والولايات المجاورة مع الأفضلية لجبال الحجر الغربي والأوسط (محافظات البريمي والظاهرة والداخلية) وأجزاء من صحاري ظفار.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 41/ 33 وفي مدينة صلالة 27 / 24 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 42 درجة في ولايات البريمي وعبري وسمائل وفي فهود وأدناها 15 درجة في جبل شمس.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 أبريل 2019

انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

المزيد

23 يوليو 2019

تحسن في درجات الحرارة .. وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق

المزيد

06 أبريل 2019

ارتفاع درجات الحرارة في طقس السلطنة .. وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق

المزيد

04 فبراير 2017

انخفاض درجات الحرارة لمستويات قياسية.. وتوقعات بهطول أمطار مع استمرار تأثير "أخدود المنخفض"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ارتفاع في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

"هوانا صلالة" يطلق باقة من الفعاليات الترفيهية لإثراء تجربة زوار الخريف

عمان - سياحة عمان

المرهون: "سياحية ظفار" تسهم في إنجاح برامج المخيمات الكشفية والشبابية

عمان - سياحة عمان

أنشطة توعوية متنوعة ضمن فعاليات المعرض المروري الثالث في "صلالة جاردنس مول"

المحليات - شرطة

"عُمران و"كراون بلازا" يحتفلان بافتتاح "أوشن بلو بيتش هاوس" في صلالة

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة