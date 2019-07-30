انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار تدفق وانتشار السحب على معظم محافظات السلطنه مع فرص لأمطار متفرقة، ونشاط سحب الخريف مع تساقط الرذاذ على سواحل وجبال محافظة ظفار

وأشارت "الأرصاد" إلى تواجد مؤشرات جيدة بنشاط التكونات المحلية وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة في فترة مابعد الظهيرة اليوم على مناطق جبال الحجر والولايات المجاورة مع الأفضلية لجبال الحجر الغربي والأوسط (محافظات البريمي والظاهرة والداخلية) وأجزاء من صحاري ظفار.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 41/ 33 وفي مدينة صلالة 27 / 24 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 42 درجة في ولايات البريمي وعبري وسمائل وفي فهود وأدناها 15 درجة في جبل شمس.