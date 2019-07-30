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.. ويبحث مع قائد البحرية السلطانية العمانية قضايا ذات اهتمام مشترك

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

.. ويبحث مع قائد البحرية السلطانية العمانية قضايا ذات اهتمام مشترك

مسقط – الرؤية

استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس الفريق جميس مالاوي قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأمريكية.

وفي بداية المقابلة رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف الأمريكي، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القوات البحرية في البلدين الصديقين.

وحضر المقابلة العميد الركن بحري سالم بن ناصر القاسمي كبير ضباط الأركان بالبحرية السلطانية العمانية، والعميد الركن بحري سلطان بن عبدالله العلوي مدير عام العمليات والخطط بالبحرية السلطانية العمانية.

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