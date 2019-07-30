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قائد البحرية بالقيادة الوسطى الأمريكية في ضيافة النبهاني

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

قائد البحرية بالقيادة الوسطى الأمريكية في ضيافة النبهاني

مسقط - الرؤية

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس الفريق جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأمريكية.

ورحّب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الأمريكي، وتمّ خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المقابلة العميد الركن عبدالعزيز بن عبدلله المنذري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط، والعميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري والملحقين العسكريين، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية.

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