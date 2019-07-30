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"كوريا تايمز" تشيد بمساعي السلطنة للتنويع الاقتصادي

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

سول - العمانية

أشادت صحيفة كوريا تايمز الكورية بحكمة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم - حفظه الله ورعاه- في تبني استراتيجية تنمويّة عمّت ربوع البلاد، مشيرة إلى أنّ جلالته حرص منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم في السلطنة على نشر التعليم ووضعه على رأس الأولويات الضرورية.

وأثنت الصحيفة في تقرير مطول نشرته تحت عنوان "يوم النهضة يحتفل بقيادة جلالته للبلاد" على نظرة جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في دعم مساعي السلطنة في تنويع مواردها الاقتصاديّة، مؤكدة أنّ السلطنة تعيش عصرًا جديدًا من التحديث والازدهار استفاد منه جميع المواطنين. كما تتمتع بعلاقات ودية مع العديد من الدول الأخرى، وتتوسع الجهود في هذا الاتجاه لخدمة أهداف برامج التنمية المحلية المستدامة والشاملة، كما أنّ سياسة جلالته المتمثلة في السلام والحياد وسط النزاعات المختلفة في المنطقة دفعت السلطنة إلى كسب سمعتها.

وأشادت الصحيفة كذلك بتركيز جهود التنمية العمانية على الإنسان العماني ووصفته بأنه "أكثر الأصول قيمة" كجزء في استراتيجية التنمية العمانية؛ المتمثلة في تعزيز التعليم والرعاية الصحية والنمو الاجتماعي والقانون والعدالة.

وأضافت أنّه منذ البداية، منح جلالته الأولوية لتهيئة أجيال من المواطنين العمانيين في إطار خطط طويلة المدى توفرها مشاريع التنمية المستدامة الكبرى التي تغطي البلاد بأكملها. مشيرة في هذا الصدد إلى رؤية 2020 التي تستند إلى مجموعة من الخطط التي وضعت في عام 1995 ورؤية 2040 من خلال تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال الدولية مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الدقم.

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