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ملتقى ومعرض للتعدين في ظفار.. الإثنين

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

ملتقى ومعرض للتعدين في ظفار.. الإثنين

 

صلالة - الرؤية
تُنظم الهيئة العامة للتعدين ملتقى التعدين بمحافظة ظفار، الإثنين المقبل، تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وبحضور سعادة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة، وعدد من أصحاب السعادة وشيوخ وأعيان المحافظة، إلى جانب المهتمين بالقطاع، وعدد من المسؤولين بالهيئة.
ويهدفُ الملتقى إلى تعزيز الاستثمار في القطاع، وتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني، والمشاركة المجتمعية في ذلك؛ حيث ينمو القطاع بشكل متواصل، مما يتطلَّب تعزيز دور الهيئة في دعمه وفق إستراتيجية عُمان للتعدين، إلى جانب التوعية والتثقيف حول أهمية القطاع.
ويُناقش الملتقى عددا من المحاور؛ أبرزها: قانون الثروة المعدنية، الذي يتضمن المحاور الأساسية التي تتبناها الهيئة لتطوير قطاع التعدين، وتتمثل في: زيادة تنافسية القطاع للاستثمار ، وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية، والعمل على تجهيز مناطق تعدينية مكتملة الموافقات وطرحها للتنافس بنظام المزايدة وفق أسس تكافؤ الفرص والعلانية والشفافية، والتزام القطاع بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.
ويتناول المحور الثاني المناطق التعدينية الواعدة؛ حيث تعمل الهيئة على تقديم مواقع تعدينية واعدة للمستثمرين ذات مساحات تسمح باستثمارات كبيرة تستطيع أن تُسهم في سياسة التنويع التي تتبناها السلطنة؛ وذلك من خلال عرضها للاستثمار بمنهجية التفاضل والتنافس بعد الحصول على الموافقات اللازمة. كما يتناول المحور الثالث: إستراتيجية عُمان للتعدين، والتي تعمل في جوهرها على تحقيق أربعة محاور إستراتيجية رئيسية؛ هي: تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التعدين، وإدارة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، وتطوير الأصول والإمكانات الوطنية لضمان التميز بعيد المدى، وتعظيم مساهمة قطاع التعدين في رفع المستوى المعيشي. فيما يتناول المحور الرابع دور البحوث والدراسات الجيولوجية في الاستثمار التعديني، والخامس يُركز على دراسة حول العلاقة التبادلية بين الشركات التعدينية والمجتمعات المحلية وأثر هذه العلاقة على نمو وازدهار الأنشطة التعدينية بالسلطنة. ويتخلل الملتقى جلسة نقاشية مع المستثمرين والمهتمين بالقطاع.

 

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