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25% زيادة في الإقبال على مركز التواصل بـ"مسقط لتوزيع الكهرباء"

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

25% زيادة في الإقبال على مركز التواصل بـ"مسقط لتوزيع الكهرباء"

 

مسقط - الرؤية
أكَّدت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء زيادة إقبال المشتركين على الخدمات المقدمة عن طريق مركز التواصل بنسبة 25% خلال هذا العام (بنهاية يونيو 2019)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث بلغ إجمالي المكالمات 234784 مكالمة.
ومن ضمن هذه المكالمات: 72116 ألفا تم التجاوب معها عن طريق الرد الآلي بنظام مركز التواصل بنسبة زيادة بمعدل 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2018م، وهو ما أثبت فعالية كبيرة في تمكين المشتركين من الحصول على خدمات الشركة بطريقة ذكية وفورية. وتم الرد على استفسارات المشتركين في مواقع التواصل الإجتماعي؛ مثل: تويتر، فيسبوك، إنستجرام، واتساب .
ويأتي اهتمام الشركة بمركز التواصل والرد على استفسارات المشتركين، انطلاقاً من رؤيتها "بأن تكون ضمن أفضل شركات خدمات الكهرباء أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2022". وعملاً برسالتها التي تتمحور بالأساس حول "تمكين محافظة مسقط بخدمات طاقة كهربائية آمنة واقتصادية والتركيز على خدمة المشتركين".
وتتبنَّى الشركة منظومة اتصال متكاملة وتستخدم الحلول التكنولوجية المتطورة لتحقيق أعلى معايير التواصل بين موظفي مركز التواصل ومختلف المستفيدين من خدمات الشركة، بما في ذلك المشتركين والشركاء والمقاولين والمطورين. وقد سجل مركز التواصل في الشركة نتائج لافتة خلال العام 2018م؛ حيث وصلت نسبة معيار مستوى الخدمة للمكالمات إلى معدل 94%. ووصلت نسبة معيار مستوى الخدمة للمكالمات لهذه السنة ابتداءً من يناير وحتى يونيو 2019م معدل 96%. ومن عوامل نجاح مركز التواصل الذي أسهم في إنجاز هذا المستوى العالي: وجود نخبة من الكوادر العمانية المؤهلة التي تجيد مجموعة من اللغات منها العربية والإنجليزية، ونشير أيضاً إلى أن نسبة التعمين في مركز التواصل لدى شركة مسقط لتوزيع الكهرباء تبلغ معدل 100%.

 

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