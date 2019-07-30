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مناقشة ضوابط منتجات التأمين الجديدة في "الغرفة"

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

مناقشة ضوابط منتجات التأمين الجديدة في "الغرفة"

 

مسقط - الرؤية
اجتمعَ مُرتضى بن محمد جواد الجمالاني رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، مع أحمد بن علي المعمري نائب رئيس قطاع التأمين في الهيئة العامة لسوق المال، بحضور السيد ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين، في مقر الهيئة العامة لسوق المال.
وناقشَ الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بتحسين الممارسات الخاصة بتأمين المركبات وإعداد منتجات التأمين الجديدة؛ مثل: وثيقة التأمين الصحي الموحد والتسعيرة الخاصة به وإعادة تفعيل بعض قوانين التأمين ذات الصلة بتطوير نمو أقساط التأمين في داخل السلطنة قبل إسنادها للخارج؛ مما سينعكس على إجمالي أقساط التأمين وأداء قطاع التأمين والصحة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، ويُسهم في زيادة جذب الاستثمارات في هذين القطاعين الحيويين. كما تمَّ التطرق كذلك إلى أهمية توطين الوظائف القيادية في شركات التأمين وإعادة التأمين ودور الجمعية العمانية للتأمين.
وأكَّد المجتمعون أنَّ قطاع التأمين وإعادة التأمين في السلطنة يتضمن العديد من الفرص والتحديات، وهذا يتبين من خلال مؤشرات سوق التأمين للعام 2017-2018م الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، ويوضح التذبب في أسعار أسهم شركات التأمين عند التداول في سوق مسقط للأوراق المالية.

 

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