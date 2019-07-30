محاضرة توعوية لـ"حماية المستهلك" في مخيم كشفي بظفار

صلالة - الرؤية

نظَّمتْ إدارة حماية المستهلك بظفار، مؤخراً، فعالية توعوية في مخيم الكشافة الصيفي لعدد من أفراد المخيم؛ بهدف غرس الثقافة الاستهلاكية، وإثراء الجانب التوعوي والتثقيفي لدى المشاركين.

وتمثَّلت المشاركة في تقديم محاضرة توعوية حول حماية المستهلك، قدمها عماد بن عوفيت المردوف إخصائي إعلام بالإدارة؛ تناول خلالها عددًا من المحاور للتعريف بالهيئة وأهدافها واختصاصاتها، كما تطرَّق لآلية استقبال الشكاوى من المستهلكين والتحقيق فيها، وتناول أيضا واجبات المستهلك أثناء الشراء كفحص السلعة والتأكد من تاريخ صلاحيتها ومحتوياتها وقراءة البيانات الإيضاحية والحرص على طلب فاتورة الشراء من البائع، وتطرق أيضًا لأدوار الهيئة في مكافحة الإعلانات المضللة، وجهودها في الحد من الغش التجاري.

وقام كلٌّ من علي بن مسلم المهري إخصائي ضبط جودة، وسالم بن أحمد المرهون مفتش محلات تجارية بتنفيذ جولة تفتيشية للمشاركين في أحد المراكز التجارية لرفع مستوى الوعي الثقافي الاستهلاكي، وفي الختام تم توزيع المطويات والمواد التوعوية لأفراد المخيم الكشفي.

وتأتي الفعالية تواصلاً للجهود التي تقوم بها الإدارة خلال فترة موسم الخريف 2019م في نشر الثقافة الاستهلاكية، وتعريف المستهلك بحقوقه التي كفلها له القانون كونه يشكل خط الدفاع الأول لحماية نفسه وأسرته من كل ما يعرضهم للخطر ويهدد سلامتهم وصحتهم.