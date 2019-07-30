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تشمل جميع الأوراق الصادرة قبل الأول من نوفمبر 1995

غدا.. آخر فرصة لاستبدال الأوراق النقدية المنتهية صلاحيتها في فروع البنك المركزي

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

غدا.. آخر فرصة لاستبدال الأوراق النقدية المنتهية صلاحيتها في فروع البنك المركزي

مسقط - الرؤية
أعلنَ البنكُ المركزيُّ العُماني أنَّ غدًا الأربعاء هو اليوم الأخير لاستبدال الأوراق المنتهية صلاحيتها؛ حيث سَبق وأعلن البنك استنادا لأحكام المادة 45 (د) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 إلى جميع الشركات والمؤسسات المصرفية العاملة في البلاد والمواطنين بمنح مهلة لمدة شهر واحد؛ اعتباراً من 1 يوليو لاستبدال الأوراق المنتهية صلاحيتها.
وتشتملُ الأوراق المنتهية صلاحيتها: الأوراق النقدية العمانية من جميع الإصدارات القديمة التي تم إصدارها قبل الأول من نوفمبر 1995م؛ وهي: الإصدار الأول: الريال السعيدي الذي تم إصداره في سنة 1970، تحت إشراف سلطة نقد مسقط (مائة بيسة، ربع ريال، نصف ريال، ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات). والإصدار الثاني: الأوراق النقدية التي تم إصدارها في سنة 1972 تحت إشراف مجلس النقد العماني (مائة بيسة، ربع ريال، نصف ريال، ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات). والإصدار الثالث: الأوراق النقدية الذي تم إصدارها في سنة 1976 تحت إشراف البنك المركزي العماني (الفئات من مائة بيسة إلى الـ50 ريالاً). والإصدار الرابع: الأوراق النقدية التي تم إصدارها في سنة 1985 تحت إشراف البنك المركزي العماني (الفئات من مائة بيسة إلى الـ50 ريالاً).
كما تشملُ أيضًا الأوراق النقدية العُمانية إصدار الأول من نوفمبر 1995، والإصدار الخامس: الأوراق النقدية العمانية من الفئات 50 ريالاً و20 ريالاً و10 ريالات و5 ريالات، والتي لا تحمل على واجهتها الشريط الأمني الهولوغرافي اللامع.
ودعا البنك إلى استبدال الأوراق النقدية القديمة المذكورة أعلاه بالأوراق النقدية المتداولة حاليا عن طريق البنك المركزي العُماني بروي، أو فرعيه بصلاله وصحار، قبل نهاية المدة المحددة أعلاه، علماً بأن هذه العملات ستصبح غير قانونية بعد انقضاء الفترة المحددة للاستبدال، ولن يتم قبول الإصدارات الملغاة بعد التاريخ المحدد.

 

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